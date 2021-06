Venerdì alle 18 Festa Costituente in piazza Vittoria

Venerdì 25 giugno a partire dalle ore 18 in piazza Vittoria a Brescia è in programma una Festa Costituente per ricordare il 75esimo anniversario della prima riunione dell’Assemblea Costituente e rilanciare l’impegno per il rispetto della nostra Costituzione, soprattutto, dati i tempi, in tema di sanità.

Manifesto Costituente, che vede come capofila l’Anpi Provinciale di Brescia, è una rete composta da circa 50 associazioni che dal gennaio del 2021, lavorando sull’approfondimento di alcuni degli articoli più rilevanti della Costituzione, ha organizzato 55 iniziative sia on-line che in presenza.

E’ prevista la presenza di oratrici ed oratori, teatranti, cantori e danzatori.