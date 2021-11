Venerdì al Moca di via Moretto concerto-incontro con Nicol Bana

(red.) MO.CA – Centro per le Nuove Culture, in collaborazione con l’Associazione Festa della Musica Brescia e Macof venerdì 3 dicembre alle 22,30 presentano il Concerto-Incontro con Nicol Bana. L’ingresso è di 5 euro.

Nicol Bana è una produttrice musicale, cantautrice e polistrumentista. Scrive in italiano, campiona rumori della vita quotidiana e li organizza in collage musicali dall’estetica tra elettronica e Avant-Pop, accompagnandosi con synth e chitarra elettrica.

Si tratta del terzo appuntamento di una serie di 10 incontri con musiciste / cantanti bresciane che presenteranno brani del loro repertorio e non solo. Fra i vari brani l’artista sarà intervistata da Laura Pescatori, autrice di “Femita – Femmine Rock Dello Stivale” e conduttrice ogni settimana di “Rebel Girls” sulle frequenze di Radio Onda D’Urto, insieme con Jean-Luc Stote, giornalista musicale e presidente dell’Associazione Festa della Musica Brescia.

Da questi incontri nascerà un’iniziativa editoriale, un volume particolarmente curato in tiratura numerata e limitata a 100 copie con le foto scelte e testi che riassumeranno le chiacchierate degli incontri dal vivo, che verrà poi presentato a Mo.Ca il giorno della prossima festa della musica di Brescia il sabato 18 giugno 2022.