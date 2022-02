Venerdì a Toscolano Maderno suona il chitarrista Finaz della Bandabardò

(red.) Riparte così il tour invernale 2022 “Cicatrici” di Finaz, noto chitarrista e Cofondatore della Bandabardò, che venerdì 11 febbraio (ore 21) sarà nel Bresciano, al Piroka Pub via bellini 1 25088 Toscolano Maderno.

Il concerto si presenta come un omaggio alla sei corde che, di brano in brano, si trasforma in una piccola orchestra: dalla chitarra acustica escono suoni di batteria, basso, sezioni di fiati, tutti giocati sul sottile filo da equilibrista del virtuoso chitarrista toscano. Il tutto senza basi, loop o parti registrate di alcun tipo.

Finaz si muove sicuro tra reggae e psichedelia, virtuosismo e intensità espressiva, polifonicità e romanticismo, supportato dalla sua solidissima tecnica finger picking, per un concerto che se è certamente un must per chitarristi e appassionati di chitarra, non manca di coinvolgere anche il pubblico più lontano dal culto della sei corde.

In apertura al concerto come in ogni altra data del Tour sarà presente il cantautore Toscano Andrea Brunini, che presenterà alcuni dei suoi brani in versione acustica, tra i quali l’ultimo singolo “Serenate”, realizzato con la collaborazione artistica di Finaz ed Alberto Rapetti, ed entrato come altri suoi brani “Viaggiatore” – “Isole di Plastica” – “Amori al tempo dell’università”, nella Top 20 Classifica indipendenti Radio Airplay.