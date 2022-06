Venerdì a Cologne le Note dai Film del Bazzini Consort

Cologne. NOTE DAI FILM

Venerdì 17 giugno alle ore 21

Cologne – Giardini del Municipio in Piazza G. Garibaldi, 31. In caso di maltempo: Cinema Teatro Torri, Via Martinelli 22.

Quartetto d’archi Bazzini Consort Una carrellata delle migliori colonne sonore del cinema italiano e internazionale; un viaggio attraverso le più belle composizioni utilizzate nella storia della settima arte, il Cinema. Ogni brano sarà introdotto da una breve presentazione dell’autore e dell’opera a cura del violinista Gabriele Bellu. Bazzini Consort è una ventata d’aria fresca nel mondo della musica classica. Un’associazione voluta e fondata da giovani musicisti, convinti che la musica possa e debba risuonare ovunque lo richieda. Suonare è come costruire un ponte fra due realtà che si appartengono: il mondo della musica e quello della vita di ogni giorno. Non solo un’orchestra. Non solo solisti. Non solo ensemble. Il «Bazzini Consort» è una libera aggregazione di passioni e saperi che, volta a volta, si esprimono in diverse formazioni strumentali: orchestra sinfonica, da camera, d’archi, quartetto, trio, duo.

Formato da musicisti professionisti alcuni all’inizio della carriera, altri già affermati, con il Bazzini Consort hanno voluto dar vita ad una realtà musicale di promozione sociale che crede fortemente nel ruolo educativo della formazione musicale e artistica.

Vendita in loco la sera dell’evento: €1 biglietto intero