Venerdì 25 giugno ore 21.15 per il 22° festival per bambini e ragazzi Il Canto delle Cicale organizzato dal Teatro Telaio, a Rovato, Cortile Biblioteca Comunale, corso Bonomelli 37, va in scena Dante 3021 (All’InCirco, Teatro del Drago). Ingresso libero. Scarica qui il volantino con il programma completo.