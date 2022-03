“Veglia e mistero”, con Pessoa il “Cuore umano in una stanza”

(red.) Un progetto per tornare ad abitare il teatro, con artisti e pubblico in un unico percorso, prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, ideato e diretto dalla regista Monica Conti.

Un’esplorazione del significato e della profondità del tema del femminino, che è iniziato lo scorso novembre con il primo appuntamento del ciclo di letture performative intitolato “Cuore umano in una stanza”, una suite di tre momenti teatrali che Monica Conti ha definito stanze, immaginando un luogo per stare insieme e riconnetterci.

Dopo il successo del primo incontro – intitolato “Estasi ed Eros” e dedicato all’esplorazione de “l’umano come donna” con la lettura di pagine di Emily Dickinson, Lou Andreas Von Salomé e Santa Teresa d’Avila– il ciclo prosegue con il secondo appuntamento, “Veglia e mistero”, doveMonica Ceccardi, Monica Conti, Gian Marco Pellecchia, Alessandro Quattro e Giuseppina Turra sono gli interpreti; le luci sono di Cesare Agoni, la drammaturgia del suono di Marco Gavezzoli, lo spazio scenico di Gianluca Treccani, Marco Renica e Claudio Clemenza sono elettricisti e fonici, per una produzione Centro Teatrale Bresciano.

In questo nuovo incontro, verrà esplorato il punto di confine tra vita e sogno, tra vita e morte, tra ragione e irrazionale, attraverso l’opera Il Marinaio di uno dei più grandi poeti del Novecento, Fernando Pessoa, dramma composto in una sola notte, nel 1913, e pubblicato nel 1915, che tenta di raccontarci il mistero con la voce di tre donne che vegliano.

L’incontro si svolge sul palcoscenico del Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20) sabato 2 aprile alle 17,30.

I biglietti per la seconda delle tre letture performative sono in vendita attraverso i consueti canali.