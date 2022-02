Valerij Gergiev e l’Orchestra Mariinskij aprono la stagione del Grande

(red.) La Stagione 2022 del Teatro Grande di Brescia si apre venerdì 11 febbraio alle ore 20 con un prestigioso concerto inaugurale che vedrà protagonista l’Orchestra Mariinskij diretta dal celebre Maestro Valerij Gergiev. È ormai tradizione che il concerto inaugurale dell’annualità concertistica sia affidato a un grande direttore e a formazioni orchestrali di assoluto prestigio, segno di una attenzione della Fondazione a portare sul territorio bresciano le eccellenze internazionali della musica che si affiancano poi, nel corso della Stagione, ai talenti emergenti italiani e stranieri.

L’apertura del 2022 vedrà quindi sul palco la bacchetta del Maestro Valerij Gergiev, esponente della scuola di direzione d’orchestra di San Pietroburgo e uno tra i direttori più acclamati dalle platee di tutto il mondo. Ospitato in modo ricorrente nei cartelloni dei più celebri teatri d’opera, sale da concerto e festival, ha collaborato con le maggiori orchestre. Personalità geniale ed esplosiva, è autore di esecuzioni uniche passate alla storia, oltre a essere vincitore di numerosi premi e decorato con le massime onorificenze artistiche della Russia.

Valerij Gergiev è stato prima direttore musicale e poi, dal 1996, direttore artistico dell’Orchestra Mariinskij, formazione di eccellenza internazionale e uno degli ensemble musicali più antichi della Russia. L’Orchestra presenta programmi sinfonici in tutte le più prestigiose sale da concerto del mondo e, sotto la guida di Valerij Gergiev, ha raggiunto nuove vette, incorporando non soltanto partiture di lirica e balletto, ma anche un vasto repertorio sinfonico.

Per questa speciale occasione, il Maestro Gergiev e l’Orchestra Mariinskij eseguiranno un ricercato programma che proporrà alcuni brani di grande fascino. Il concerto sarà infatti aperto dalle note del Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy cui seguirà la suite L’oiseau de feu di Igor Stravinskij. Infine, dopo l’intervallo, verrà eseguita Shéhérazade, tra le suite più note di Rimskij-Korsakov.

I biglietti per il concerto sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com.

Platea – Palco I-II-III ordine intero: 60 euro; under 30: 35 euro; over 65: 48 euro.

1^ Galleria e Palchi IV ordine intero: 35 euro; under 30: 24 euro; over 65: 30 euro.

2^ Galleria intero: 20 euro; under 30: 15 euro; over 65. 15 euro.

Biglietto studenti: 50% sul prezzo intero.

Si ricordano gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio spettacolo.

L’accesso agli spazi del Teatro è possibile solo previa esibizione del green pass rafforzato e con mascherina FFP2.