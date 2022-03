Valcamonica, Giornate del Fai alla scoperta dei tesori di Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo

(red.) Trent’anni di straordinaria bellezza, alla scoperta dei territori e delle loro storie. Una esperienza, quella delle Giornate FAI di Primavera che, per questo importante anniversario, ha spinto il Gruppo FAI della Valle Camonica a presentare Capo di Ponte, nota per le sue pietre istoriate.

“Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo sono tre luoghi magnificamente raccontanti dalla pietra in tutte le sue forme e le sue evoluzioni – apre Alessandra Giorgi, Capo Gruppo FAI di Valle Camonica- Dalle incisioni rupestri (primo Sito Unesco in Italia 43 anni orsono) alle magnifiche Pievi di San Siro e San Salvatore, fin dalla preistoria questi luoghi lasciano tracce di sé nella pietra. Ma, come di consueto, il FAI vuole offrire ai suoi visitatori particolarità e “nuove prospettive e letture”, esperienze, suggestioni che si intrecciano con questi preziosi monumenti e ne consentono la contestualizzazione. Per questo, ben 70 volontari locali del Gruppo FAI Valle Camonica (Delegazione FAI di Brescia) in collaborazione con i proprietari dei beni e le Istituzioni offriranno una opportunità di conoscenza e di visita uniche, in piena sicurezza, accompagnando i visitatori nei 4 beni aperti nelle giornate del 26 e 27 marzo prossimi: Borgo di Cemmo; Borgo di Pescarzo; Palazzo Zitti e Casa Madre delle Suore Dorotee di Madre Cocchetti; il sito produttivo “Moncini” di Capodi Ponte.

Nella folta schiera dei volontari, la Primavera 2022 vede anche la partecipazione di molti studenti con il coinvolgimento del CFP Marcolini di Cemmo e del Liceo Golgi di Breno.

Grazie all’impegno e alla dedizione degli insegnanti e con il sostegno della Direzione dei due Istituti Scolastici, una ventina di ragazzi si avvicineranno con entusiasmo al volontariato culturale a testimonianza di una grande vivacità nel mondo giovanile che va curata e sostenuta”.

“Il FAI è tra le istituzioni culturali che più dimostra come l’arte e la cultura possano essere fattivamente anche motore di economie– afferma Attilio Cristini, Assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica- Una testimonianza attiva che si prende cura del patrimonio e che, con coerenza e concretezza qualifica la sua presenza anche in Valle Camonica”

Per poter partecipare alle Giornate FAI di Primavera è consigliato prenotare la visita attraverso il sito (www.giornatefai.it). Verrà richiesta una piccola donazione di 3 euro per supportare l’operato del FAI, volto a tutelare il patrimonio culturale italiano.

I luoghi aperti in tutta Italia saranno visibili sul sito www.giornatefai.ita .

Link per le prenotazioni: https://bit.ly/3qfKMd