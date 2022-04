Valcamonica, a Losine tra i vigneti della Concarena

Losine. Nell’ambito della rassegna “Inverno nel Parco 2021 – 2022”, il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo (Bs), propone per la primavera una serie di passeggiate alla scoperta della Valle Camonica.

Si inizia sabato 9 aprile quando la guida ambientale escursionistica Giancarlo Bazzoni accompagnerà in un’escursione naturalistica tra campi e vigneti sapientemente curati che si trovano ai piedi della Concarena, la millenaria Madre di dolomia dei Camuni.

L’itinerario prevede il passaggio dalla chiesa di Santa Maria in castello, piccolo gioiello storico dal passato misterioso e dal notevole valore artistico che il comune di Losine ci farà trovare aperta per l’occasione e dove i partecipanti, se lo vorranno, potranno accedere per ammirare gli affreschi, il più notevole dei quali è il Cristo Pantocratore nel catino absidale e un ex- voto raffigurante un incendio e l’apparizione della Madonna con un’incisione che manifesta la volontà di Paolo Griffi di ringraziare la Vergine per lo scampato pericolo. (https://www.comune.losine.bs.it/luogo/chiesa-di-santa-maria-del-castello)

L’evento si concluderà con una visita nella cantina dell’Azienda Agricola “La Muraca” situata nel cuore del borgo. Per chi vorrà sarà possibile una merenda/degustazione con i vini dei fratelli Chiappini e una semplice merenda camuna con pane formaggio e salame al costo di 7 euro da corrispondere alla cantina.

Ritrovo alle ore 14.00 presso il parcheggio in località “Sant” sulla strada intercomunale che porta verso Cerveno.

Si raccomanda abbigliamento da media montagna a strati, scarponcini comodi da trekking (non nuovi), antipioggia/antivento, copricapo e occhiali da sole, bastoncini telescopici se di abitudine.

Prenotazione obbligatoria, per info e iscrizioni tel. 348.459.5374 e-mail: lontanoverde@gmail.com.

Il contributo per la partecipazione è di 10,00 euro , 25,00 euro promozione famiglia (2 adulti + massimo 2 minori), promozione pacchetto, ogni 5 escursioni pagate in anticipo 1 gratis (se interessati chiedete l’elenco completo). Promozioni non cumulabili.

Si invitano i partecipanti a dotarsi dei dispositivi di protezione individuali anti Covid e a mantenere il distanziamento.