“V for Brescia” di Gian Paolo Laffranchi la presentazione all’Ottava

Venerdì 29 aprile alle ore 20,30 presso l’Istituto artistico musicale L’Ottava in via Lunga 51/B a Brescia viene presentato il libro “V for Brescia” di Gian Paolo Laffranchi accompagnato dalle note degli allievi della scuola di musica.

L’incontro sarà un alternarsi tra racconti di Laffranchi legati ai personaggi descritti nel libro, che hanno reso grande la storia del Brescia Calcio, e canzoni in tema con la serata eseguite dal vivo dagli allievi.

Ospiti speciali: Antonio ed Emanuele Filippini, protagonisti delle migliori stagioni che la squadra della nostra città abbia mai vissuto, che arricchiranno la serata con aneddoti inediti dallo spogliatoio

Per partecipare è necessario prenotare proprio posto qui. Necessaria anche la tessera associativa 2022. Info: 335 8134683.