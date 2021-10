Universo Musica 2021, si inizia con l’Omaggio a Bach

(red.) Venerdi 29 ottobre alle ore 20.45, presso l’Auditorium San Barnaba di Brescia, è in programma il primo dei 3 concerti della rassegna Universo Musica 2021, curata dall’Associazione Orchestra da Camera di Brescia e realizzata con il contributo di Fondazione Asm, la sponsorizzazione tecnica di Passadori pianoforti e la collaborazione del Comune di Brescia. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata (tramite mail all’indirizzo info@orchestradacameradibrescia.com indicando nome, cognome e recapito telefonico).

“Omaggio a Bach” è il concerto che venerdì inaugura il cartellone 2021, affidando la scena all’Orchestra da Camera di Brescia_Lab, ensemble composto da giovani musicisti neodiplomati e agli inizi di carriera, che sarà preparato e guidato dall’interno da Filippo Lama (violino solista e concertatore). Alberto Maron, clavicembalo, e Andrea Dainese, flauto, saranno le altre parti soliste. Il programma, interamente bachiano, prevede Suite per orchestra n. 2 in si minore BWV 1067, Concerto per clavicembalo in fa minore BWV 1056, Concerto per violino in la minore BWV 1041, Suite per orchestra n. 3 in re maggiore BWV 1068.

Spiega Filippo Lama, violino solista e concertatore: “È da qualche anno che coltivo l’idea e il desiderio di creare occasioni in cui studiare e suonare con neodiplomati o giovani iscritti agli ultimi anni di Conservatorio, che si accingono a intraprendere la carriera di musicisti. Ritengo che possano venirne esperienze che, certamente utili per questi giovani, rappresentano però anche momenti di crescita professionale e umana per chi, come me, ha già vissuto una lunga carriera artistica. Nasce da queste riflessioni l’Ensemble OCB Lab”.