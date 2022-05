Unicef Brescia: la Passeggiata del Benessere a Sant’Anna

Brescia. La crisi climatica è anche una crisi dei diritti dei bambini ed in ogni parte del pianeta rappresenta una minaccia per la loro salute fisica e mentale, mettendone a rischio la sopravvivenza e lo sviluppo.

Le bambine e i bambini non sono al sicuro, se non invertiamo subito la rotta, a cominciare da piccoli gesti e scelte quotidiane. Attualmente, 1 miliardo di bambini tra i più vulnerabili nel mondo è a rischio per le conseguenze dei cambiamenti climatici. La crisi sta accelerando e presto questa situazione potrebbe riguardare tutti i bambini e gli adolescenti.

Per questo motivo, nel 2021 Unicef ha inserito la tutela dell’ambiente tra le sue priorità, lanciando nel 2021 la campagna “Cambiamo Aria”, rilanciata nel 2022 con una nuova mobilitazione in tutta Italia dal 22 aprile, Giornata mondiale della Terra, al 27 maggio, anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Nell’ambito della Campagna Ambiente di Unicef a Brescia è in programma il coinvolgimento diretto dei minori e delle loro famiglie nella riscoperta del loro territorio, fondamentale per il benessere. Per questo, domenica 22 maggio, Giornata mondiale della Biodiversità, il Comitato di Brescia promuove la Passeggiata del Benessere, con il patrocinio del Comune di Brescia, il Cai-sezione di Brescia, la collaborazione di Coda e dei consigli di quartiere Badia, Urago Mella, Chiusure. Sponsor dell’iniziativa è la Centrale del latte, che offrirà la merenda per i partecipanti.

L’iniziativa consiste in una una passeggiata nel bosco di Sant’Anna – Parco delle Colline, per bambini e bambine della scuola primaria accompagnati dalle famiglie. I volontari guideranno i partecipanti lungo il percorso ad anello del Bosco di Sant’Anna, accessibile anche a persone ipovedenti grazie alla segnaletica in braille. L’obiettivo è soprattutto quello di stimolare la curiosità e lo spirito di osservazione dei bambini, attraverso attività che li metteranno a contatto diretto con la natura.

Il punto di ritrovo è l’ingresso al parco di via del Santellone, alle 9,30. Dopo una breve presentazione delle realtà coinvolte, si partirà con l’esplorazione del Bosco, che si concluderà verso le 12 nella zona dello stagno. Qui ai bambini saranno distribuite delle schede, dove potranno disegnare o descrivere ciò che, a loro avviso, è positivo o negativo per il benessere. Le schede, accompagnate da un report sintetico curato da Unicef, saranno consegnate poi all’amministrazione, che potrà utilizzarle come spunto per rafforzare e migliorare la capacità di generare benessere del Bosco.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni o segnalazioni di esigenze particolari, è possibile scrivere a passeggiata.unicefbrescia@gmail.com.