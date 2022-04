“Una trappola d’aria”: la presentazione alla Cascina Clarabella

Prosegue ‘Parole tra i filari’, il festival di aperitivi letterari di Cascina Clarabella a Corte Franca, promosso con il patrocinio dei comuni di Corte Franca, Iseo e Sarnico e la partecipazione e collaborazione di La Libreria del lago di Sarnico, Mondadori Lovere, Storie di Bischenis e Puntoacapo di Pisogne, Libreria Muratori di Capriolo e associazione culturale Brescia si Legge.

Giovedì 21 aprile alle 19 al Centottanta Cantina&Cucina (via E. Mattei a Corte Franca) Giuseppe Festa presenta il romanzo “Una trappola d’aria” Longanesi, 2022. Una storia noir ambientata alle Isole Lofoten, in Norvegia, tra montagne antiche e fiordi artici. Lo scrittore, autore di libri per ragazzi di grande successo, debutta con questo libro nel genere thriller. Nel romanzo un killer inafferrabile comincia a seminare il panico tra gli abitanti delle isole che sono colpevoli di averne maltrattato la natura e gli animali. Le indagini costringono l’ex ispettore di polizia Marcus Morgen, mutilato nel corpo e nell’anima e a un passo dal farla finita, e la giovane ricercatrice italiana Valentina Santi, a fare i conti con il loro passato e soprattutto con quello dell’assassino. Presenta Daniela Scotti. In collaborazione con La Libreria del lago di Sarnico.

Costo: 15 euro con l’aperitivo e un calice di Franciacorta della casa. Su prenotazione a clarabella@cascinaclarabella.it o al numero 030.9821041.