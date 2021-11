Una serata da vecchia osteria per la Cascina Parco Gallo

S’intitola Folk Lab la serata speciale in programma venerdì 3 dicembre dalle ore 20 presso la Cascina del Parco Gallo (via Corfù, 100 – Brescia). Per una sera, la Cascina si trasforma in una vecchia osteria: si canta, si suona, si ascolta, si conversa, condividendo la passione per la musica popolare e il piacere di stare insieme.

Ingresso libero, green pass obbligatorio.