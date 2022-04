“Una persona alla volta” di Gino Strada, la presentazione in Loggia

Brescia. Per “Aspettando Librixia 2022” mercoledì 27 aprile, alle 18, nel Salone Vanvitelliano di palazzo Loggia è in programma la presentazione del libro di Gino Strada “Una persona alla volta” edito da Feltrinelli. All’incontro sarà presente Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency e curatrice del libro. Inoltre interverranno la consigliera comunale Donatella Albini e l’attore Fausto Cabra, che leggerà alcuni estratti del libro. Modererà l’incontro Piera Maculotti. L’evento è realizzato con Emergency Gruppo di Brescia, Cantiere Internazionale per il bene e la Pace dell’Umanità e Ctb Centro Teatrale Bresciano. Ingresso gratuito su prenotazione tramite il sito www.librixia.eu. Per accedere saranno richiesti il green pass e l’uso della mascherina.