“Una mimosa per Borgo Trento”, lettura poetica a Campo Marte

Sabato 26 febbraio alle 16 nella Sala Lettura della Palazzina di Campo Marte, in via Campo Marte 3/M, si svolgerà un pomeriggio di lettura poetica con il concorso di poesia “Una mimosa per Borgo Trento“, organizzato dal consiglio di quartiere in occasione della “Festa della Donna” 2022.

Nell’occasione, sarà proclamata la poesia che diventerà “la mimosa per Borgo Trento”, in omaggio a tutte le donne. Interverranno l’assessora alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità Roberta Morelli, la presidente del Consiglio del Quartiere Borgo Trento Beatrice Nardo e la scrittrice Nadia Busato.

Evento aperto al pubblico con green pass obbligatorio.