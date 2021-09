“Una donna promettente”, la vendetta secondo Emerald Fennell

Nell’ambito della rassegna cinematografica L’Eden d’estate. Il cinema al Museo, presso il Parco del Viridarium – Museo di Santa Giulia – Brescia, via Musei 81/B, domenica 12 settembre ore 21.15 è in programma la proiezione di Una donna promettente, di Emerald Fennell (USA 2020, 108′).

Tutti erano convinti che Cassandra Thomas fosse una giovane donna promettente… Fino a quando un evento misterioso ha stravolto il suo futuro. Nulla, però, è come appare: ha un’intelligenza perfida e un’astuzia provocante, che mette in scena di notte quando prende forma la sua segreta doppia vita. Ora, un incontro inatteso può darle l’opportunità di rimediare ai torti del passato.

L’innovativa autrice e regista Emerald Fennell presenta una prospettiva deliziosa, emozionante e sconvolgente sul concetto di vendetta.

Biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori Card Brescia Musei Desiderio, dipendenti Comune di Brescia, partecipanti ai laboratori e visite guidate abbinate al film). 8 euro biglietto famiglia (1 adulto + 1 bambino), 4,5 euro possessori Eden Card.

Acquista i biglietti su www.nuovoeden.it (dalla mattina fino alle ore 20 del giorno stesso della proiezione), presso la biglietteria del cinema, in via Musei 81/B (a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo). Non è necessario stampare il biglietto: mostralo direttamente sul tuo smartphone. In caso di acquisto online del biglietto si ha diritto ad accedere alla corsia a scorrimento veloce dedicata.

Nuovo Eden tel. 030 8379404 – info@nuovoeden.it – www.nuovoeden.