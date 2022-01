“Un uomo” al Teatro comunale di Lograto

(red.) Per la rassegna Pressione bassa, organizzata da Teatro Laboratorio con il patrocinio della Fondazione Provincia di Brescia Eventi per celebrare il giorno della Memoria, Un uomo, di e con Sergio Mascherpa, va in scena mercoledì 26 gennaio alle 21 al Teatro comunale di Lograto. L’ingresso è libero.

Primo Levi, deportato, sopravvissuto alla tragedia dei campi di concentramento, in seguito rimpatriato in Italia attraverso un viaggio di ritorno lungo un anno, ha sentito l’urgenza di scrivere i suoi ricordi di prigionia. Uno spettacolo per ricordare quella non-umana esperienza e altri genocidi, e per non dimenticare.