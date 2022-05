Un sabato sera di musica con la Festa dell’Europa al Carmine

Brescia. Sabato 7 maggio 2022 dalle ore 19.00 per la Festa dell’Europa il quartiere Carmine è coinvolto in varie iniziative dislocate nelle vie, vicoli e piazzette della zona. La festa si divide in vari palchi con l’accompagnamento musicale di deejays e musicisti, reading e mostre.

Palco 1 – Via f.lli Bandiera

zCarmen Town, Crivello e Casa del Popolo

Beppe Orizzonti dj set

Palco 2 – via Porta Pile

Lumi

Alle B.Goode Music Selection

Palco 3 – via F.lli Bandiera

Osteria Croce bianca

Mlkshk

Palco 4 – via Porta Pile

Sottoscala

Marco Bellebono, Simone Lombardi

Palco 5 – via San Faustino

La torre cucina gourmet

Phil Free dj set

Palco 6 – via delle Battaglie

Enotema e Il Ghiottone

Cadillac Circus

Palco 7 – via delle Battaglie

Belafonte e Ocio Sushi lab

Jacopo Facchi (indie folk), Carolina (black, nu soul) live

Palco 8 – Contrada Carmine

Box e Incipit

Irons & Vercetti

Palco 9 – Contrada Carmine

Spine

Simone Grazioli “Cantautore Rocker” Set Acustico d’autore.

Palco 10 – via F. Odorici

Barrique

Gypsy Sour Live

Clockbeats Dj set

In collaborazione anche l’associazione libreria Ulisse Umberto Stefani, via Borgondio 22

Sabato 7 maggio dalle ore 18.30

Letture (mittel)europee

Domenica 8 maggio dalle ore 18.30

Canzoni dal Portogallo e dall’Irlanda e non solo… con João e Nick.