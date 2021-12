Un sabato di musica nelle strade e nelle piazze del centro di Brescia

Il pomeriggio di sabato 11 dicembre sarà dedicato al “Natale in musica”: strade e piazze del centro storico di Brescia ospiteranno esibizioni dal vivo a tema natalizio.

Dalle 15 alle 18 musica da strada in piazzetta Tovini, con Joel Rodrigues; in piazzetta Sant’Alessandro, con Rusty Brass Band; in piazza bell’Italia, con Calabrixia Quintet e in corso Palestro, con Andrea Pini.

Bandaradan, la banda itinerante, si esibirà alle 15 in piazza Vittoria, alle 16 in piazza Loggia e alle 17 in piazza Duomo.

Alla Pallata, l’Associazione Festa della Musica proporrà due esibizioni: DJ Babbo Natale alle 15.30 e Valentina Soster alle 17. In piazza Vittoria, l’Associazione Brescia Blues proporrà due esibizioni: Lindi alle 16 e Sarah Ferguson alle 17.30. Infine, in piazza del Mercato, si esibiranno Beatrice Testa e Giacomo Piazza alle 15 e, alle 16.30, Christmas Band.