(red.) Le associazioni e movimenti Movimento Decrescita Felice, Extinction Rebellion Brescia e Via Milano 59 hanno organizzato per il pomeriggio di domenica 19 una pubblica processione in forma di performance teatrale per sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali. L’evento toccherà via Milano e poi il centro storico, concludendosi al presidio contro il maxi-depuratore.