Un libro e un nuovo progetto, appuntamento con l’Ail Brescia

In occasione dell’anniversario dei vent’anni dell’Ail Brescia (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) dal 2001 ad oggi, sabato 6 novembre alle ore 10 è in programma, presso le cantine Guido Berlucchi (piazza Duranti 4, a Borgonato di Corte Franca), la presentazione del libro “La vita insieme – vent’anni di storia si raccontano”, con la presenza dell’autore Roberto Barucco e di Anna Della Moretta.

Subito dopo, alle 11 verrà presentato il nuovo progetto che Ail Brescia finanzierà nell’anno 2021-22: l’ampliamento del reparto di Ematologia adulti all’interno degli Spedali Civili di Brescia. Per informazioni 030.3456057 | 339.2891927, oppure scrivere a comunicazione@ailbrescia.it