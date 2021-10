Un corso base sulla cosmesi naturale alla casa museo di Cerveno

(red.) il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo (BS), propone per domenica 24 ottobre un corso base di cosmesi naturale per l’autoproduzione di prodotti per la cura e la bellezza del corpo a base di ingredienti naturali.

Abbi Molinari Carimati, esperta raccoglitrice di erbe selvatiche, insegnerà ai partecipanti come realizzare semplici e utili cosmetici attingendo a ciò che la natura ci offre e sfruttandone i benèfici effetti.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ORE 10.30 – 16.30)

o Ritrovo dei partecipanti alle ore 10.30 presso la Casa Museo, in via Alta a Cerveno (BS)

o Passeggiata nei dintorni alla ricerca di bacche ed altri ingredienti da utilizzare nelle preparazioni

o Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti)

o Preparazione dei cosmetici a base di ingredienti naturali

L’attività si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19.

Si invitano i partecipanti a dotarsi dei dispositivi di protezione individuali e a mantenere il distanziamento. Obbligo Green Pass/ certificato tampone molecolare negativo (eseguito entro le 48 ore).

PRENTAZIONE OBBLIGATORIA – MAX 15 PAX

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE: 30 euro

Per info e iscrizioni: 348.459.5374 lontanoverde@gmail.com – Abbi Molinari: 320.084.1509

Ricordiamo che tutte le donazioni e i contributi raccolti nell’ambito degli eventi e delle attività gestite dall’Associazione LOntànoVerde vengono reinvestiti nel CRAS del Parco dell’Adamello, per la cura della fauna selvatica in difficoltà.