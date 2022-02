Un convegno sul welfare di Spi Cgil a Villa Fenaroli

(red.) Lunedì 21 febbraio a Villa Fenaroli la mattinata si aprirà alle 9,30 con l’assegnazione del Premio Giovanni Foppoli 2020 – 2022 all’impegno sindacale e sociale da parte della Segreteria Spi Cgil Brescia. Un momento fortemente sentito da tanti attivisti di lungo corso, in memoria dello storico segretario della Camera del Lavoro di Brescia, degli anni ‘50 e ‘60. Il Premio, giunto alla diciottesima edizione, copre le annualità 2020 – 2022 dato che la pandemia ha purtroppo interrotto, per la prima volta da quando è stato istituito, il tradizionale appuntamento annuale.

Dalle 10,15 è in programma la tavola rotonda sul tema Le trasformazioni del welfare. Portare i diritti sociali nel futuro con importanti contributi dal mondo sindacale, accademico e politico.

Si fanno continui riferimenti alle trasformazioni della nostra società che determinano un cambiamento nel lavoro e nello Stato sociale: approfondire la natura di questi cambiamenti è indispensabile anche dal punto di vista sindacale e ci conduce ad una riflessione sulle prospettive future delle tutele sociali, in un’ottica aperta al cambiamento, ma capace di non perdere di vista l’importanza dei diritti conquistati nei passati decenni. Una riflessione che guarderà sia a livello nazionale che locale.

In programma, dopo l’introduzione di Alessandra Del Barba della segreteria Spi Cgil Brescia e i saluti di Francesco Bertoli, segretario generale della Camera del lavoro di Brescia, gli interventi di:

Emmanuele Pavolini, Università degli Studi di Macerata e direttore dell’Alta Scuola Spi Luciano Lama

Anna Mori, Università degli Studi di Milano

Fabio Ravelli, Università degli Studi di Brescia

Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia

Le conclusioni sono affidate a Ivan Pedretti, segretario generale Spi Cgil nazionale.

Coordina i lavori Pierluigi Cetti, segretario generale Spi Cgil Brescia.