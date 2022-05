Ucraina: bagliori di cinema: al Nuovo Eden Reflection

Brescia. Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Cantiere Internazionale per il Bene e la Pace dell’Umanità – Festival della Pace e Gruppo 028 Brescia di Amnesty International, inaugura un nuovo ciclo di appuntamenti al cinema Nuovo Eden, Ucraina: bagliori di cinema, proponendo tre film di registi ucraini sul tema della guerra, realizzati dal 2019 al 2021 e presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

I film, in versione originale sottotitolata in italiano, sono in programma per tre giovedì (5, 12, 19) nel mese di maggio e offrono l’occasione per riflettere sulle vicende degli ultimi mesi attraverso l’arte cinematografica.

Giovedì 19 maggio un secondo film di Valentyn Vasyanovych, Reflection, presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2021, ambientato durante la guerra del Donbass del 2014, un film duro e potente, un’opera in cui il regista propone una nuova riflessione sulla guerra nell’Ucraina orientale e sul rapporto fra normalità e orrore nella società contemporanea, tra la comodità della vita borghese e la violenza inaudita del fronte. Il tutto da parte di un regista che è rimasto nella sua terra, per avere altre storie da narrare, altre verità da donare con il suo stile cinematografico. Anche questo film sarà introdotto da un videomessaggio a cura del critico cinematografico Roberto Manassero.