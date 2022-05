Ucraina: bagliori di cinema: al nuovo Eden Bad Roads – le strade del Donbass

Brescia. Giovedì 5 maggio Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Cantiere Internazionale per il Bene e la Pace dell’Umanità – Festival della Pace e Gruppo 028 Brescia di Amnesty International, inaugura un nuovo ciclo di appuntamenti al cinema Nuovo Eden, Ucraina: bagliori di cinema, proponendo tre film di registi ucraini sul tema della guerra, realizzati dal 2019 al 2021 e presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

I film, in versione originale sottotitolata in italiano, sono in programma per tre giovedì (5, 12, 19) nel mese di maggio e offrono l’occasione per riflettere sulle vicende degli ultimi mesi attraverso l’arte cinematografica.

La prima opera che apre la rassegna al Nuovo Eden, in prima visione per Brescia, è Bad Roads – le strade del Donbass di Natalya Vorozhbit, tratto dall’omonima pièce della regista. Il film ha rappresentato l’Ucraina agli Oscar nel 2022 ed è stato presentato alla Settimana della Critica alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2020 e mostra, attraverso quattro vicende differenti, un piccolo spaccato di mondo in cui non c’è pace, né salvezza. Giovedì 5 maggio, alle ore 21.00, sarà presentato in sala dal distributore italiano – Trent Film – del film, Pietro Liberati.

NUOVO EDEN

via Nino Bixio, 9 – Brescia | T. 030 8379404 | info@nuovoeden.it | www.nuovoeden.it

Biglietti: € 6 intero, € 5 ridotto, € 4,5 possessori Eden Card, € 3 Under 12

I biglietti per gli spettacoli possono essere acquistati online sul sito www.nuovoeden.it e in loco presso la biglietteria del cinema.

Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina FFP2, anche durante lo spettacolo.