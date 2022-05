Ucraina: bagliori di cinema: al nuovo Eden Atlantis

Brescia. Giovedì 5 maggio Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Cantiere Internazionale per il Bene e la Pace dell’Umanità – Festival della Pace e Gruppo 028 Brescia di Amnesty International, inaugura un nuovo ciclo di appuntamenti al cinema Nuovo Eden, Ucraina: bagliori di cinema, proponendo tre film di registi ucraini sul tema della guerra, realizzati dal 2019 al 2021 e presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

I film, in versione originale sottotitolata in italiano, sono in programma per tre giovedì (5, 12, 19) nel mese di maggio e offrono l’occasione per riflettere sulle vicende degli ultimi mesi attraverso l’arte cinematografica.

Giovedì 12 maggio un’altra prima visione: Atlantis di Valentyn Vasyanovych, un film che porta ad una riflessione sulle conseguenze del conflitto, in cui il regista sceglie di immaginarne le conseguenze pensando al suo paese in un futuro prossimo, dopo la conclusione degli scontri. Il film, che sarà accompagnato in apertura dal videomessaggio del critico cinematografico Roberto Manassero, ha rappresentato l’Ucraina agli Oscar del 2021 e si è aggiudicato il Premio Orizzonti come miglior film alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2019.

NUOVO EDEN

via Nino Bixio, 9 – Brescia | T. 030 8379404 | info@nuovoeden.it | www.nuovoeden.it

Biglietti: € 6 intero, € 5 ridotto, € 4,5 possessori Eden Card, € 3 Under 12

I biglietti per gli spettacoli possono essere acquistati online sul sito www.nuovoeden.it e in loco presso la biglietteria del cinema.

Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina FFP2, anche durante lo spettacolo.