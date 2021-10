Ucid Brescia-Bergamo, imprenditori cristiani a confronto

(red.) Le sezioni UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) di Brescia e Bergamo organizzano un incontro dal titolo “Il mondo che cambia e che è cambiato”, primo appuntamento del ciclo “”Cultura del Lavoro – Lavoro come Cultura”.

L’evento si terrà in presenza lunedì 11 ottobre, alle 17, nella Sala Beretta di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62, Brescia).

Intervengono, introdotti da Saverio Gaboardi (Presidente UCID Brescia) e Daniela Gennaro Guadalupi (Presidente UCID Bergamo), Nando Pagnoncelli (Amministratore Delegato Ipsos Italia) e Marco Vitale (Economista d’impresa). Chiudono i lavori Franco Gussalli Beretta (Presidente Confindustria Brescia) e Stefano Scaglia (Presidente Confindustria Bergamo).

Con il ciclo di incontri, dedicati alla centralità del lavoro per un giusto e ordinato sviluppo economico, sociale e culturale dei due territori, le Sezioni UCID di Brescia e Bergamo contribuiranno allo sviluppo dei programmi delle due città – capitali della cultura 2023; in particolare gli eventi saranno articolati su sei temi: la fabbrica che cambia, la nuova formazione, il ruolo dei territori, l’approccio sociale, la finanza e l’Europa.

Dottrina sociale della Chiesa e Responsabilità sociale dell’Impresa sono il riferimento per valorizzare le radici imprenditoriali e cristiane dell’UCID, ipotizzare scenari e formulare proposte.

Il primo incontro definirà il quadro di riferimento per l’intero ciclo, con l’individuazione delle principali direttrici del cambiamento in atto e atteso e aprirà una riflessione su come i principi della dottrina sociale della Chiesa possano contribuire all’affermarsi di una Società sempre più giusta e inclusiva.

L’accesso alla Sala è limitato: per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.ucidbrescia.org; sarà comunque possibile seguire l’appuntamento in streaming: una volta registrati, verranno fornite tutte le informazioni necessarie.