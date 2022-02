‘Tutti i piatti dei Presidenti’, la presentazione in Aab

Associazione artisti bresciani organizza per mercoledì 16 febbraio alle ore 18 nella sede AAB in vicolo Delle Stelle, 4 a Brescia La presentazione del libro di Lorenza Scalisi e Chiara Cadeddu Tutti i piatti dei Presidenti (L’Ippocampo Edizioni). Con le autrici interviene Massimo Tedeschi, presidente dell’AAB.

Tutti i piatti dei Presidenti – si legge nella presentazione – non è un semplice libro di cucina. O meglio, non solo. Immagini, racconti, interviste, aneddoti di ieri e di oggi, menù integrali e singole ricette svelano per la prima volta i retroscena degli eventi ufficiali di Palazzo del Quirinale.

Lorenza Scalisi è una giornalista nata e cresciuta a Milano da mamma trentina e papà siciliano. Giornalista professionista specializzata in viaggi, con un occhio attento alle bellezze artistiche e naturalistiche del nostro Paese. Chiara Cadeddu è una fotografa professionista bresciana, specializzata in architettura e ritratti.