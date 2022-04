“Tu non mi vedi”, fino al 15 maggio la mostra fotografica al MoCa di via Moretto

Brescia. Da sabato 23 aprile e fino al 15 maggio è aperta al pubblico la mostra Tu non mi vedi, due esposizioni per un unico progetto. Una sezione dedicata alla fotografia verrà esposta al Ma.Co.f, all’interno del MoCa di via Moretto 78 (orario 15 – 19, chiuso il lunedì), mentre quella dedicata alle arti plastiche è allestita presso la sede di Aab in vicolo Delle Stelle.

Guardare per arrivare a vedere. Giocare a vedere e a “vedersi” per aprire una porta sul mondo esterno e su quello interno. Percepire aspetti di Sé e dell’Altro e metterli in relazione. 25 scatti realizzati con la tecnica del pine hole: lavorare attraverso l’arte per aprire canali riabilitativi su molte dimensioni.

Due mostre in cui sono esposte le opere realizzate dai partecipanti dei corsi attuati presso la Bottega dell’Arte dell’IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli e presso la sede di Fondazione Sipec – Fondo Il sasso nello stagno.

Con le loro opere gli artisti, affetti da disturbi psichiatrici, intendono creare un ponte con la cittadinanza. La terapeutica artistica facilita quindi occasioni di incontro, di conoscenza e di dialogo con persone, spesso per pregiudizi e stigma, ritenute “diverse” ed emarginate.