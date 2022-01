Trenzano, all’Auditorium Pavani Alessandra Domeneghini in “Il magnifico impostore”

Per la rassegna Pressione bassa, organizzata da Teatro Laboratorio con il patrocinio della Fondazione Provincia di Brescia Eventi per celebrare il giorno della Memoria, giovedì 27 gennaio alle ore 21 all’Auditorium Padovani di Trenzano va in scena Il magnifico impostore, di e con Alessandra Domeneghini, per la regia di Sergio Mascherpa. L’ingresso è libero.

Lo spettacolo racconta la storia di Giorgio Perlasca, che salvò 5.218 ebrei ungheresi in una situazione di pericolo costante. Lo fece per amore di giustizia e in silenzio: dopo la liberazione di Budapest, tornò finalmente a Padova nel 1945 e non raccontò a nessuno, neanche ai suoi familiari, ciò che aveva compiuto.