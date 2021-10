Tre grandi fotografi a Santa Giulia per “Inventario memoria”

(red.) Giovedì 7 ottobre riprendono a Brescia le Conversazioni di archeologia, il ciclo di incontri ideati dalla Fondazione Brescia Musei intorno alla Vittoria Alata e al patrimonio archeologico, inaugurati con grande successo di pubblico lo scorso maggio.

L’appuntamento in programma questa settimana, Inventario Memoria, si terrà presso la White Room del Museo di Santa Giulia, alle ore 18.30 e vedrà la partecipazione della fotografa Alessandra Chemollo, della fotografa e collezionista Donata Pizzi e del direttore del Macof – Centro della Fotografia Italiana e curatore del Brescia Photo Festival Renato Corsini.

In occasione dell’incontro viene proposta una speciale visita guidata alla mostra Alfred Seiland. Imperium Romanum. Fotografie 2005-2020, che avrà inizio alle 16.45 con ritrovo presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia (prenotazione al Cup): una delle ultime occasioni per ammirare la grande mostra fotografica del fotografo austriaco, per la prima volta in Italia.

Il ruolo della fotografia nella documentazione del patrimonio si è rivelato fondamentale sin dalla sua ideazione, garantendo alla memoria della nostra cultura luoghi e monumenti che spesso oggi non ci sono più o non sono accessibili. E il patrimonio è stato un soggetto caro agli occhi dei fotografi che, tramite il loro obiettivo, si sono confrontati con i testimoni del tempo e delle civiltà. Alessandra Chemollo e Donata Pizzi dialogheranno con Renato Corsini sui progetti e sul significato del loro lavoro per garantire la continuità della memoria dell’antico.

La partecipazione alla conferenza è a ingresso gratuito. E’ consigliata la prenotazione al Cup – Centro Unico Prenotazioni: 030 2977833 – 834, santagiulia@bresciamusei.com

La conferenza sarà trasmessa il giorno successivo sui canali social della Fondazione Brescia Musei.

L’accesso alla White Room e al Museo di Santa Giulia è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità, che verranno verificati dagli operatori autorizzati.

Per visita guidata alla mostra Alfred Seiland. Imperium Romanum. Fotografie 2005-2020: biglietto ridotto + 6,50 euro servizio guida

Il progetto Conversazioni di archeologia proseguirà il 13 ottobre alle ore 17.00 presso la Sala conferenze dell’Oappc della Provincia di Brescia, con protagonisti Juan Navarro Baldeweg, Pierre-Alain Croset, Howard Burns, e Stanislaus von Moos, per un incontro dedicato proprio alla Vittoria Alata.