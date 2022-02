“Tre dé da pret” domenica al Cinema Teatro Sereno

Per la stagione di teatro dialettale “Us da le as” al Cinema Teatro Sereno trav. dodicesima, 158, Villaggio Sereno, Brescia (info e prenotazioni: 353 4105256 prenotazionicinemasereno@gmail.com), domenica 20 febbraio 2022 alle ore 15,30, la “Compagnia de Riultela” di Desenzano del Garda propone lo spettacolo “Tre de da pret“, di Fabrizio Dettamanti , regia Antonio Righetti.

Ingresso: euro 6,00 – Tesserati VideoAmici euro 4,00 Over 65 euro 5 – Ridotti fino 17 anni 2,00 euro. Obbligo di Super green pass e mascherina FFP2.