Tre concerti d’arie celebri, un assaggio della Festa dell’Opera

Brescia. Venerdì 10 giugno a partire dalle 17 è possibile gustare un assaggio del ricco programma della Festa dell’Opera, in programma sabato, con l’iniziativa Prima della Festa dell’Opera che tocca tre luoghi della città geograficamente dislocati attorno al centro.

Alle 17 “Il mio ben sospiro e chiamo” sarà il concerto di arie celebri organizzato presso l’Oratorio di Santa Maria in Silva che si concentrerà su arie tratte dai capolavori di Mozart, Donizetti, Rossini e Puccini.

Alle 18 si farà tappa al Parco Casazza di via Gadola per il recital “Deh vieni non tardar” che vedrà coinvolti due cantanti, accompagnati dal pianoforte, per un programma di arie celebri dedicate al tema della Festa.

In serata, alle 19.30, nella piazza antistante il Palazzo di Giustizia si terrà l’appuntamento “Una voce poco fa“, un affascinante concerto dedicato al tema della Festa che per la prima volta coinvolgerà gli spazi esterni del Tribunale cittadino.

L’ingresso è gratuito.