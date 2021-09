Travagliato, da ‘Viandanza’ il reading ‘Cammini sentimentali’

(red.) Venerdì fa tappa a Travagliato la diciottesima edizione della rassegna “Un libro, per piacere!”, la manifestazione del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano che promuove il piacere della lettura, portando il pubblico in luoghi ameni e spesso poco conosciuti della nostra provincia. Come la biblioteca di Travagliato, splendido edificio neoclassico dell’architetto Rodolfo Vantini, che ospiterà nel suo giardino la lettura scenica “Cammini sentimentali” con Gabriella Tanfoglio accompagnata dalla fisarmonica di Davide Moretti.

Il reading è tratto da “Viandanza” di Luigi Nacci, un libro, tra saggio e riflessione, dedicato al cammino, o meglio, ai “cammini sentimentali”: quei viaggi a piedi che ogni anno decine di migliaia di persone percorrono. Dal Cammino di Santiago alla via Francigena. Nuovi modi di intendere il viaggio, nuovi pellegrini che cercano risposte nuove a domande eterne.

Gabriella Tanfoglio a Davide Moretti accompagneranno il pubblico tra le parole di Luigi Nacci, dove emergono con forza sentimenti profondi e un’idea di cammino come percorso interiore.

L’appuntamento è per venerdì 17 alle ore 21 a Travagliato nel giardino della biblioteca comunale, piazzale Ospedale, 13. In caso di maltempo si terrà al teatro comunale, via Vittorio Emanuele II, 28. L’evento è gratuito con numero di posti limitati. Nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, è necessario il possesso del green pass e la prenotazione, telefonando alla Biblioteca di Travagliato 03.661004 o mandando una mail a biblioteca@comune.travagliato.bs.it.