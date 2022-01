“Tra grazia e violenza”, al Sociale Ambra Angiolini con Ettore De Angeli

Per offrire al pubblico un’occasione di approfondimento dello spettacolo “Il Nodo”, in programmazione al teatro Sociale, il Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia propone il secondo incontro del ciclo I pomeriggi al Ctb, rassegna giunta alla sua VI edizione dedicata ad approfondire temi e argomenti di alcuni spettacoli di produzione e ospitalità della Stagione 2021/2022 del Ctb. La curatela scientifica è come sempre affidata a Lucia Mor, ordinario di Letteratura tedesca dell’Università Cattolica.

Giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 17,45 presso il Teatro Sociale di Brescia, Ambra Angiolini sarà protagonista dell’appuntamento intitolato Tra grazia e violenza. Gli adolescenti alla ricerca di sé che la vedrà dialogare con Ettore De Angeli, psicologo e psicoterapeuta, docente di Metodi e tecniche dell’intervista e questionario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La partecipazione all’incontro de I pomeriggi al Ctb è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Per l’accesso è obbligatoria la prenotazione sul form presente sul sito del Centro Teatrale Bresciano (www.centroteatralebresciano.it).

Informazioni: Centro Teatrale Bresciano tel 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it