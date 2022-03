Toscolano, all’Orto botanico la “Giornata del Profumo”

(red.) In occasione della sesta edizione della “Giornata del Profumo”, ricorrenza istituita in corrispondenza del primo giorno di primavera, il 21 marzo, simbolo di rinnovamento e della natura che si risveglia, l’Orto botanico di Brera e l’Orto botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno organizzano visite guidate e attività dedicate a tutta la famiglia.

In particolare, domenica 20 marzo sarà possibile accedere all’Orto botanico di Brera dalle 9.30 alle 16.30 per scoprire i diversi profumi che la primavera offre, con particolare attenzione al percorso delle piante aromatiche, particolari nell’aroma, nella forma e nel colore. Con mortaio e pestello, come si usava nelle antiche erboristerie medioevali, erbe fresche e secche e altri ingredienti verranno tritati e mescolati per produrre un dentifricio naturale. Per prenotarsi al 1° turno (10:30-12:30) https://www.eventbrite.it/e/293254992577, per il 2° turno (14:30-16:30) https://www.eventbrite.it/e/293260830037.

Per maggiori informazioni www.reteortibotanicilombardia.it – ortobotanicodibrera@unimi.it

Sarà invece la pianta dell’Olivo protagonista delle iniziative dell’Orto botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno, che lunedì 21 marzo dalle 10.30 alle 16.30 organizza una “Passeggiata tra gli olivi – i profumi che non ti aspetti”. Oggetto della giornata saranno conversazioni, esplorazioni sensoriali e laboratori per bambini sotto la sapiente guida di Claudia Giuliani, Gelsomina Fico e Martina Bottoni. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a orto.ghirardi@unimi.it