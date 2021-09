Torna la fiera di Santa Maria delle Grazie a Brescia

(red.) Mercoledì 8 settembre si svolgerà la tradizionale fiera di Santa Maria delle Grazie a Brescia. Verranno collocate 40 bancarelle circa per la vendita di abbigliamento, prodotti alimentari, articoli di profumeria e pelletteria, giocattoli, biancheria e accessori per la casa.

Questo il percorso dedicato:

via delle Grazie (nel tratto compreso tra corso Garibaldi e contrada del Carmine);

via Capriolo (nel tratto compreso tra via Calatafimi e angolo vicolo del Moro);

via S. Caterina (nel tratto compreso tra il civico 8 e via delle Grazie).

Per l’accesso, oltre al rispetto del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina, sarà necessario esibire il green pass.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione per tutta la giornata, a partire dalla mezzanotte, sarà vietata la sosta con rimozione forzata in via delle Grazie tra corso Garibaldi e contrada Del Carmine, in via Capriolo tra vicolo Del Moro e via Calatafimi e in via Santa Caterina, nel tratto tra il civico 8 e via Delle Grazie.

Dalle 4 alle 24 di mercoledì 8 settembre, inoltre, saranno chiuse al traffico via Delle Grazie tra corso Garibaldi e contrada del Carmine, via Capriolo tra via Marsala e via Calatafimi e via Santa Caterina tra il civico 8 e via Delle Grazie.

Dalle 8 alle 20 di mercoledì 8 settembre, infine, sarà revocata la zona a traffico limitato, con disattivazione del sistema di rilevazione degli accessi, del varco tra corso Garibaldi e via Pace.

Sui tratti di strada delle vie interessate dall’evento sarà consentita la circolazione in doppio senso di marcia ai residenti e autorizzati, compatibilmente con le esigenze della manifestazione.