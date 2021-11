The Shirvani Sisters alla Cascina del Parco Gallo

(red.) Appuntamento sabato 27 novembre alle 18, alla Cascina Parco Gallo di via Corfù 100 a Brescia. Per la rassegna “Camera con vista”, promossa da Cieli Vibranti e Bazzini Consort, è infatti in programma “Persepolis” concerto di Leila Shirvani, violoncello e della sorella Sara, pianoforte. Un duo di sorelle conosciuto non solo per le qualità musicali, ma anche per l’impegno civile sul tema dell’ambiente, del rispetto degli animali e dei diritti umani.

A Brescia The Shirvani Sisters propongono in prima assoluta un programma dedicato alla loro terra d’origine – sono nate a Roma, ma da famiglia iraniana – con musiche tradizionali persiane e brani classici ispirati al Medio Oriente.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro ed è acquistabile su www.ticketsms.it o direttamente sul luogo del concerto. Ingresso consentito solo con Green Pass.