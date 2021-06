Teatro per ragazzi, giovedì a Desenzano Amletino

(red.) L’ultima settimana di Giugno concentra in se quattro imperdibili appuntamenti, tra cui il primo del Circuito dedicato al Teatro ragazzi. Mercoledì apre le danze L’Incanto, il racconto disperato di un uomo che sta per perdere tutto. L’ultimo folle gesto di quest’ultimo per tentare di riguadagnare il controllo sulla sua vita e soprattutto sul suo ristorante, ormai schiacciato dai debiti e in procinto di essere pignorato. Giovedì prosegue con più leggerezza, in una serata dedicata ai più piccoli: Amletino porta in scena una versione ironica del classico shakespeariano, un Amleto spogliato dell’enfasi della Tragedia che però mantiene i punti cardine del classico che tutti conosciamo.

Giovedì 24 Giugno, ore 21:00

Desenzano del Garda

Piazza per la Concordia San Martino della Battaglia



Amletino

KanterStrasse

di Simone Martini

con Roberto Caccavo, Simone Martini e Alessio Martinoli

regia Simone Martini

L’Amleto di Shakespeare occupa, nella letteratura inglese, un posto analogo a quello che ha

Pinocchio nella nostra: è un classico dei libri per ragazzi. Il nostro lavoro vuole ribadire l’importanza di confrontarsi con pensieri e parole alte già dalla piccola età. Amletino è una riscrittura poetica e ironica del classico shakespeariano, realizzato in comunione e stretta relazione con l’immaginario dell’artista e illustratore Andrea Rauch.

BIGLIETTERIA