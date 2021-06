Teatro per ragazzi, domenica a Desenzano Effetti indesiderati anche gravi

(red.) L’ultima settimana di Giugno concentra in se quattro imperdibili appuntamenti, tra cui il primo del Circuito dedicato al Teatro ragazzi. Mercoledì apre le danze L’Incanto, il racconto disperato di un uomo che sta per perdere tutto. L’ultimo folle gesto di quest’ultimo per tentare di riguadagnare il controllo sulla sua vita e soprattutto sul suo ristorante, ormai schiacciato dai debiti e in procinto di essere pignorato. Giovedì prosegue con più leggerezza, in una serata dedicata ai più piccoli: Amletino porta in scena una versione ironica del classico shakespeariano, un Amleto spogliato dell’enfasi della Tragedia che però mantiene i punti cardine del classico che tutti conosciamo. Seguendo l’onda dei classici della letteratura, Manzoni senza filtro è il protagonista della serata di venerdì, anche questo spettacolo dedicato ad un altro grande classico della letteratura: i Promessi Sposi. Una rivisitazione che mette in luce gli aspetti più grotteschi dei personaggi dell’opera e che riflette su un finale che forse, non è poi così felice. Infine la settimana si chiude con Effetti indesiderati anche gravi, che ci farà fare un salto in avanti di più di mille anni, in un futuro in cui non esiste più nessuna malattia. Nessuna, ad eccezione di un virus il quale sembra essersi insinuato nella vita di tutti i giorni, dopo secoli in cui si pensava non sarebbe mai più ritornato.

Domenica 27 Giugno, ore 21:15

Desenzano del Garda

Teatro al Castello

Via Castello

Effetti indesiderati anche gravi

Giulia Pont e Lorenzo de Iacovo

di Corrado Trione e Giulia Pont

con Giulia Pont e Lorenzo De Iacovo

regia Carla Carucci

Siamo nel 2218. In quest’epoca popolata da individui efficienti che stringono rapporti soltanto con le intelligenze artificiali, i vaccini obbligatori hanno debellato tutte le malattie più pericolose, compreso l’Amore. Solo L918 sembra essere sfuggita al rigido controllo del servizio sanitario e manifesta strani sintomi, forse contagiata dal nuovo vicino di casa…

Tra distopia e parodia, un esilarante viaggio attraverso le relazioni amorose di ogni tempo e i loro effetti indesiderati anche gravi.

BIGLIETTERIA

INTERO:

5 EURO

RIDOTTO:

3 EURO

PRENOTAZIONE

La prenotazione è obbligatoria.

La prenotazione dà diritto al posto riservato in sala ed è valida fino a 10 minuti prima l’inizio dello spettacolo. I posti in sala non sono numerati.