Teatro per bambini, “Naso d’Argento” a Bedizzole

Bedizzole. Per la rassegna estiva di teatro per ragazzi “Il canto delle Cicale”, organizzata dal Teatro Telaio dal 17 giugno al 28 luglio 2022 in diverse località del Bresciano, il 17 giugno alle ore 21,15 a Bedizzole presso il Giardino Biblioteca “P. Levi”in via A. De Gasperi 2, la Compagnia Progetto GG propone “Naso d’Argento“.

La storia prende corpo attraverso gli occhi di Lucia, eroina di questa fiaba della tradizione popolare, raccolta da Italo Calvino in Fiabe Italiane.