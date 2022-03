Al Grande Annamaria Ajmone con “La notte è il mio giorno preferito”

(red.) Mercoledì 9 marzo alle ore 20,00 la Sala Palcoscenico Borsoni del Teatro Grande di Brescia ospiterà la performance La notte è il mio giorno preferito della giovane coreografa e danzatrice Annamaria Ajmone. Straordinaria interprete, Annamaria Ajmone è una delle coreografe italiane della nuova generazione più invitate all’estero sia in Europa sia in Asia. Vincitrice del Premio Danza&Danza 2015, realizzerà un proprio progetto coreografico al Palais de Tokyo nel 2022.

Il 9 marzo Annamaria Ajmone torna al Teatro Grande per presentare il suo ultimo lavoro dedicato alla pratica animale di tracciare ed essere tracciati, di ricercare e nascondersi. La notte è il mio giorno preferito è una riflessione sul rapporto con l’Altro attraverso una meditazione sugli animali e gli ecosistemi in cui vivono. Lo spettacolo prende spunto dalla teoria del tracciamento filosofico delineata da Baptiste Morizot nel saggio Sur la piste animale: l’esercizio di seguire le piste attraversate dagli animali selvatici nel tentativo di prenderne in prestito lo sguardo e intuirne le possibilità d’azione, seguendo la posizione ontologica prospettivista formulata dall’antropologo Eduardo Viveiros de Castro. L’esperienza del tracciamento è stata resa possibile da una serie di residenze organizzate da far° Nyon sul territorio svizzero.

La notte è il mio giorno preferito è stato immaginato e realizzato in collaborazione con Natália Trejbalová (artista visiva), Stella Succi (ricercatrice), Giulia Pastore (light designer), Jules Goldsmith (costumista), Flora Yin-Wong (sound artist).

Lo spettacolo di Annamaria Ajmone apre una tre giorni tutta al femminile dedicata alla danza italiana. Durante la settimana, la Sala Palcoscenico Borsoni ospiterà infatti altre due performance: giovedì 10 marzo si esibirà Stefania Tansini – vincitrice della sesta edizione di DNAppunti Coreografici – nello spettacolo My body solo, sabato 12 marzo Raffaella Giordano, emblema del teatro danza italiano, presenterà Celeste. Appunti per natura.

Il biglietto per ogni spettacolo costa 15 euro intero e 10 euro ridotto. Lo spettacolo rientra nella promozione prevista in occasione della Giornata Internazionale della Donna che offre la possibilità di assistere a tutti i tre spettacoli da danza contemporanea del 9, 10 e 12 marzo a un prezzo agevolato di 30,00 euro anziché 45,00 (ridotto under30 e over65 20,00 euro anziché € 30,00).

I biglietti sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Si ricordano gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio spettacolo. Obbligatori il Green Pass Rafforzato e l’uso della mascherina FFp2.