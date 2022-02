Teatro a Villa Carcina con “Cristina di Belgiojoso, dodici nomi, cinque vite”

Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, sabato 5 marzo alle ore 21 a Villa Carcina, Auditorium Scuola Media (via Roma, 9) va in scena “Cristina di Belgiojoso, dodici nomi, cinque vite“, con Franca Ferrari, musica dal vivo Davide Bonetti, ideazione e regia di Fabrizio Foccoli; produzione treatro terrediconfine.

Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro.