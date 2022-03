Teatro a Tavernole sul Mella con “Il sognatore”

Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, sabato 19 marzo alle ore 21 a Tavernole sul Mella, Museo il Forno (via Forno Fusorio, 1) va in scena “Il sognatore“, da “L’inventore di sogni” di Ian McEwan; drammaturgia Roberto Anglisani e Maria Maglietta. Con Roberto Anglisani. Regia Maria Maglietta.

Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro.