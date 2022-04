Teatro a Sarezzo: “Topi” allo Spazio Praticabile

Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 21 a Sarezzo, presso lo Spazio Praticabile (via Dante, 155) va in scena “Topi“, regia e drammaturgia di Usine Baug, con Ermanno Pingitore, Stefano Rocco, Claudia Russo. Luci e tecnica Emanuele Cavalcanti; scenografia Arcangela Varlotta. Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro più tessera treatro terrediconfine (sottoscrizione libera).