Teatro a Sarezzo con “Omaggio a P.P.P.”

Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, venerdì 4 marzo alle ore 21 a Sarezzo, Spazio Praticabile (via Dante, 155) va in scena “Omaggio a P.P.P.” da Pierpaolo Pasolini, con Franca Ferrari, Pietro Mazzoldi, alla chitarra Matteo Foccoli, ideazione di Fabrizio Foccoli; produzione treatro terrediconfine.

Ingresso gratuito e tessera treatro terrediconfine (sottoscrizione libera).