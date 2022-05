Teatro a Sarezzo con “La notte di Antigone”

Sarezzo. Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, venerdì 6 maggio 2022 alle ore 21 a Sarezzo, presso il Teatro San Faustino (via IV Novembre) va in scena “La notte di Antigone“, di Giacomo Ferraù, Giulia Viana. Con Edoardo Barbone, Enzo Curcurù, Giacomo Ferraù, Ilaria Longo, Giulia Viana. Paesaggi sonori Gianluca Agostini – disegno luci e scene Giuliano Almerighi. Regia Giacomo Ferraù. Produzione Eco di fondo con il sostegno di MiBAC, con il sostegno di “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo”. Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro.