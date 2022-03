Teatro a Sarezzo con “Arresti umani: compendio di accidenti senza appello”

Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, giovedì 24 marzo alle ore 21 a Sarezzo, Spazio Praticabile (via Dante,155) va in scena “Arresti umani: compendio di accidenti senza appello“, testo a cura di Antonello Scarsi. Con Francesca Cecala, Antonello Scarsi teatrinimontez.

Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro e tessera treatro terrediconfine (sottoscrizione libera).