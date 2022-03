Teatro a Nave con “Settanta volte sette”

Nell’ambito della rassegna “Proposta – Progetto teatrale per la Valle Trompia” arrivata alla 39esima edizione con la direzione artistica di treatro terrediconfine e con la collaborazione di Comunità Montana di Valle Trompia, sabato 12 marzo alle ore 21 a Nave, Teatro San Costanzo (via Monteclana, 3) va in scena “Settanta volte sette“, spettacolo vincitore I Teatri del Sacro 2021. Drammaturgia originale Controcanto Collettivo; ideazione e regia Clara Sancricca. Con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca. Voce fuori campo Giorgio Stefanori. Scenografia Controcanto Collettivo con Antonia D’Orsi. Costumi Francesca Di Giuliano. Disegno luci Cristiano Di Nicola. Produzione di Progetto Goldstein.

Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro.